Sahte belgelerle dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

AYDIN'da sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ile 64 bin 500 TL para cezası bulunan 1 kişi, Kuşadası'nda yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 35 yaşındaki T.A.'nın ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ve 64 bin 500 TL para cezası da bulunan T.A. dün saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

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DHA