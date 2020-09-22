Sahte cankurtaranların tepki çeken şakası! Herkes sahile kaçtı
Antalya’da iki kişi cankurtaran kıyafeti giyinip çaldıkları düdükle denizdeki insanları sahile çıkardı. Ardından ortadan kaybolan kişiler yüzünden bir süre boyunca denize girmeyen tatilciler olayla ilgili sitem etti. Sosyal medyada paylaşılan bu video çokça tepki alırken olayla ilgili belediye de inceleme başlattı.
Antalya’nın Lara plajında yaşanan olayda cankurtaran kıyafeti giyinen iki kişi sahilde ortalığı birbirine kattı. Çaldıkları düdüklerle denizdekileri sahile çıkarıp sonradan ortadan kaybolan kişiler için Antalya Büyükşehir belediyesi de inceleme başlattı. Sosyal medyada da tepki çeken o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
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22 Eylül 2020 Salı 14:48
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