Sahte cankurtaranların tepki çeken şakası! Herkes sahile kaçtı

Antalya’da iki kişi cankurtaran kıyafeti giyinip çaldıkları düdükle denizdeki insanları sahile çıkardı. Ardından ortadan kaybolan kişiler yüzünden bir süre boyunca denize girmeyen tatilciler olayla ilgili sitem etti. Sosyal medyada paylaşılan bu video çokça tepki alırken olayla ilgili belediye de inceleme başlattı.