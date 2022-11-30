Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktor olmamasına karşın kendisini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, yaptıklarıyla Türkiye gündemine oturdu.

KENDİSİNE ÇELENK YOLLAMIŞTI

Çapa Tıp Fakültesi kazandığı yalanıyla ailesini ve sevgilisini kandıran sahte doktor, doğum gününü hastanede doktor ve hemşirelerle kutlayıp kendisine çelenk yaptırıp yollamıştı.

BABASI KONUŞTU

Olayın açığa çıkması sonrası gözaltına alındıktan sonrası tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası konuştu. Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz, kızının okuması için kendisi ve ağabeyinin para yolladığını ifade ederek şunları söyledi: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi.

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Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim."

NE OLMUŞTU?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polislerce gözaltına alınan şüpheli, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.