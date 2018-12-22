Sahte engelli raporu tanzim eden 25 kişi tutuklandı

Sahte belgelerle engelli raporu tanzim edip asıl engelli vatandaşların haklarını gasp eden rapor çetesine mensup 41 şüpheliden 25'i tutuklandı. Zanlılardan 16'sı, savcılık sorgusunun ardından "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık Çarşamba günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahte belgelerle engelli raporu hazırlayan 46 kişilik bir şebekeyi belirlemiş, şebekenin, hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi göstererek usulsüz rapor aldırdıklarını tespit ederek operasyon gerçekleştirmişti. İstanbul merkezli Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 46 kişiden 41'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

- Sahte rapor şebekesinin 25 üyesi tutuklandı

Sahte belge düzenleyip engelli raporu alarak asıl engelli vatandaşlara tanınan haklardan haksız şekilde faydalanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 41 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon sonucu yakalanan 41 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şebekeye mensup 16 şüpheli "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi. Hakim karşısına çıkarın zanlılardan 25'i, gece yarısına kadar süren duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Devlet kurumlarını zarara uğrattılar

Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre şebeke üyelerinin, düzenledikleri sahte belgelerle engelli raporu hazırlayıp, hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Bazı kişilerin de engel oranları artırılarak usulsüz rapor tanzim eden şebekenin, asıl engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV indirimli araç alım-satımı, ücretsiz taşıma kartı veya erken emeklilik haklarından faydalandırma gibi konularda devlet kurumlarını zarara uğrattıkları vurgulanıyor.

Kaynak: İHA