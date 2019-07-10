Sahte eser üretimi yapan şebekeye operasyon: 3 gözaltı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sahte eser üretimi yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bazı kişilerin sahte eser üretimi yaptıkları ve bunları piyasaya sürüp insanları dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kimliklerini ve oturdukları adresleri belirledi. Adreslerdeki evlere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 10 bin dolarlık sahte banknot, 8 sahte heykel, 2 sahte tablo, 10 sahte eser kalıbı, 8 toprak çömlek, 41 sahte metal obje, 16 sahte eser yapımında kullanılan kimyasal malzeme, 9 hafıza kartı, 6 sim kart ve dedektör ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınması planlanan Y.S.'nin yurtdışında olduğu tespit edilirken, H.V.A., B.S. ve O.K. gözaltına alındı. O.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest kalırken diğer iki şüphelinin sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "sahte eser üretmek" ve "dolandırmak" suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen eserler ise incelenmek üzere Akşehir Müze Müdürlüğü'ne, kimyasal sıvılar ile sahte eser kalıpları Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Labaratuvar Müdürlüğü'ne, sim kartlar ve hafıza kartları da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suç Amirilği'ne gönderildiği belirtildi.

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DHA