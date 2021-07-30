Sahte fatura düzenledi! Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'ın 18 yıl hapsi isteniyor!

Oyuncu Pelin Karahan’ın 2014 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Bedri Güntay'a ‘hayali ihracat’ suçlamasıyla açılan davada 18 yıla kadar hapsi istendi.

FİRMA MERCEK ALTINA ALINDI

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor. İddianamedeki soruşturma Ağustos 2019’da CİMER’e yapılan ‘hayali ihracat’ ihbarıyla başlatıldı. Soruşturma sonucunda harekete geçen ekipler, firmanın geriye dönük işlemlerini mercek altına aldı.

İddianameye göre; Bedri Güntay’a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ’ye ait 6 ayrı ihracat beyannamelerini birebir kopyaladı. E. Kimya’nın gerçekte yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına oluşturulan beyannamede ise 3.6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Firma bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılığın iddiası; gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde. 18 yıla kadar hapsi istenen 7 sanık, ekim ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

38 yaşındaki Bedri Güntay, soruşturma kapsamındaki ifadesinde “Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü’nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir” açıklamasında bulundu.

Holding bünyesinde dört şirketin olduğunu ve 4 bine yakın kişinin çalıştığını belirten Güntay, “Aylık yaklaşık 20 milyon TL fatura kesen bir şirket olarak böyle bir işe tevessül etmemiz mantık dışıdır” diye konuştu.