Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında 'Sahte Gelin' lakabıyla tanınan ve insanları evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra dolandıran Melisay Tosun'un eski eşi, kendini savunmak amacıyla çıktığı programın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bunun üzeirne programın takipçileri arama motorlarında Sahte gelin Melisay Tosun'un eski eşi Emirhan A. neden tutuklandı? sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SAHTE GELİN MELİSAY TOSUN'UN ESKİ EŞİ EMİRHAN A. NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yalova'da bir kızın televizyon izlerken Emirhan A.'yı görünce kendisine 3 sene önce cinsel saldırına bulunan kişi olduğunu ailesine söylemesi üzerine; ailenin şikayetçi olduğu zanlı Yalova polisinin İstanbul polisine bilgi vermesi neticesi İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından program sonrası gözaltına alındı.

Emirhan A.'nın 3 sene önce Yalova'da 9 yaşındaki bir kıza nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın cinsel istismarda bulunduğu küçük kız, programı izlerken 3 sene önce kendisine cinsel istismarda bulunan Emirhan A.'ya denk geldi ve ailesine haber verdi. Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan A.'yı yayındayken gözaltına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından Yalova'ya getirilen Emirhan A. için soruşturma başlatıldı.