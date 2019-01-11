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Sahte hakim ve savcılar adliyede (2)

Kendilerini telefonda "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve...

Sahte hakim ve savcılar adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST

Kendilerini telefonda "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı. 5 şüpheliden Başak Tiryakioğlu (26) Başak Tiryakioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., İ.A, H.K., H.Ş. ve B.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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DHA

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