Sahte hakim ve savcılar adliyede (2)
Kendilerini telefonda "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve...
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST
Kendilerini telefonda "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı. 5 şüpheliden Başak Tiryakioğlu (26) Başak Tiryakioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., İ.A, H.K., H.Ş. ve B.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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DHA
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