Sahte içki içti komalık oldu!

Çanakkale'de dün gerçekleşen olayda M.K. isimli şahıs içtiği kaçak içki yüzünden zehirlenip hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu öğrendikten sonra olayla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda sahte içkiyi satan kişinin A.K. olduğu tespit etti.

EKİPLER ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalar neticesinde 110 litre etil alkol, 183 litre bir kısmı şişelenmiş vaziyette yapma rakı, 1 şişe 70 L gümrük kaçağı mastika ele geçirildi. Şüpheli A.K. "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındı.