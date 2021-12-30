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  3. Sahte içki kabusu sürüyor! Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor!

Sahte içki kabusu sürüyor! Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor!

Sahte içki zehirlenmesi vaka sayısında artış korkutuyor. Türkiye'de 1-29 Aralık'ta sahte içki nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki kabusu sürüyor! Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor!

Sahte içki zehirlenmesi vaka sayısında artış gözleniyor. Son olarak bugün Antalya ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi yaşamını yitirdi.

1-29 Aralık'ta 22 ilde sahte içki sonucu ölüm vakaları görüldü. En çok vakanın görüldüğü il İstanbul oldu.

İstanbul Valiliğinden 17 Aralık'ta yapılan açıklamada, son dönemde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından dün Esenyurt ilçesinde 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sahte içki kabusu sürüyor! Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor!

İstanbul'dan sonra sahte içkiden en çok ölüm vakası Mersin'de görüldü. Kentte aralıkta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 10 kişi öldü, sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 5 kişi sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya, Sivas ve Tekirdağ'da 4'er, Sakarya ve Konya'da 3'er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak'ta 2'şer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın'da da sahte içki nedeniyle 1'er kişi vefat etti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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