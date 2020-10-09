Türkiye'de son iki günde İzmir ve Kırıkkale'den sahte içki içen ve rahatsızlanan vatandaşların haberleri geldi. İzmir'in dört ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddia edilen ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kırıkkale'de ise 8 kişinde 7'si tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor. Peki Sahte içki nedir? Nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Detaylar haberde...

SAHTE İÇKİ NEDİR?

Sahte içki etil alkol ile metil alkolün kullanılmasıyla elde edilmektedir. Sahte içki üretiminde kullanılan metil alkol ucuz olduğu için kullanılmaktadır. Kimyasal ürünlerde ve endüstride kullanımı serbest olan metil alkolün gıda üretiminde kullanılması yasaktır. Vatandaşlar, metil alkol ve etil alkolün kullanıldığı alkolünü tadını ayırt edemiyor. Sahte içki içildiği kişiyi zehirliyor, görme kaybının dışında kişinin ölümüne de sebep oluyor?

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sahte içkiden zehirlenen kişilerde şu belirtiler görülür:

- Bulantı

- Kusma

- Baş dönmesi

- Baş ağrısı

- Tansiyon düşmesi

- Öte yandan çift görme ve bakılan yerde ‘lapa lapa kar yağıyormuş’ gibi bir görüntüler belirginleşir.

Sahte alkol kullanımından sonra şikayetler genellikle azalmak ve artar. Alkol tüketildikten 12 saat sonra şu belirtiler görülürse mutlaka acil servise başvurulmalıdır:

- Bilinç bulanıklığı

- Denge ve hareket bozukluğu

- Baş ağrısı

- Bulantı

- Kusma

- Şiddetli karın ağrısı

- Görme kaybı şikayetleri

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye'de içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.

- Şişenin daha önce kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerekir.

- Fiyatlar piyasanın altında ise mutlaka şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasılığı yüksek ürünlerdir.

- Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse dikkat edin. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)

- Kapağı açık olan ürünü kesinlikle kullanmayınız.

- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

-İçki şişesinin üzerinde hologram olup olmadığına bakmalısınız.

- Şişenin kapak kodu ve boyun kodunun birbiri ile eşleşmesi gerekiyor.

- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin

- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.

- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,

- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.

- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.

- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli

- BÜİS* kontrolü yapın.

BÜİS NEDİR?

Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.