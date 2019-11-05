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  3. Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan "denatonyum benzoat" adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan "denatonyum benzoat" adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklanırken, N.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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