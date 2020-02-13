Sahte imza ve kopyalanmış kaşeli çeklerle 4 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

ÜMRANİYE'de bir inşaat firmasının sahibi, sahte imza ve kopyalanmış kaşeler kullanılarak firmaları adına düzenlenen çeklerle, birçok kişinin mağdur edildiğini öne sürdü. Mağdurların yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldığını belirten inşaat firmasının sahibi Selim Demirel, durumdan alacaklı olduğunu söyleyen kişilerin kendilerine ulaşmasıyla haberdar olduklarını belirterek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ümraniye'de inşaat firması sahibi Selim Demirel, sahte imza ve kopyalanmış kaşeler kullanılarak firmaları adına düzenlenen çeklerle, birçok kişinin dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Piyasada tanınan bir firma olduklarını, bu çeklerle bir kişinin lokanta devraldığını da öğrendiğini belirten Demirel, şikayeti üzerine savcılığın soruşturmayı sürdürdüğünü söyledi. Selim Demirel, "Olay bu hafta başımıza geldi. Mağdur olan müşteriler bizi internet sitemizden arayarak, "Bizde yüklü çekleriniz var." dedi. Ben de "Ne çekimiz var. Bize Whatsapp'tan gönderir misiniz " dedim. Whatsapp üzerinden bize çekleri gönderiyorlar. Bir şirketin üzerinden, bu şirketler de bankalardan garibanların üzerine kuruyorlar. Avrupa Yakası'ndan bir vatandaş bana ulaştı. 80'er bin liralık iki çek. Demirel inşaatın adına bizim kaşemizi yaptırarak. Kaşe bilgileri bize ait ama imza bize ait değil. Bir de kaşe üzerindeki adres bir sene evvelki şubemizin adresi. Bizim bir şubemiz daha vardı. O şubeyi kapattık, yerlerimizi merkeze topladık. Piyasada bir ertesi günü çıkan çekte ise çekin önüne Demireller Grubu Gayrimenkul Limited Şirketi yazıyorlar. Bizim kaşemizi ve eski kapalı olan adresimizi kullanıyorlar. Referans numarası olarak da bir Demirel Grubunun sahibi diye bir numara yazmışlar. Şu anda elimize geçen, piyasada gözüken 4 milyon liranın üzerinde bizim kaşemizi kullanarak insanları mağdur ettiler. Mesela bir tanesi karşıdaki vatandaşın lokantasını satın almış, orayı dolandırdılar. Orada tabii iş patlamasaydı, çok büyük rakamlar dönecekti. Bursa'da çıkan bir çekimiz, iki tane 75 bin lira üzerinden Bursa'dan araba almışlar. Üçüncü arabayı alırlarken oradaki vatandaş huylanıyor çeklerden. Çeklerin arkasındaki cirolardan kimseye ulaşamıyor. Demirel grubu olarak bize ulaşıyor. Bizden çeki almış gibi, inşaatlarımızda iş yapmış gibi bir de sahte fatura kesiyor bize. 01.01.2020 tarihinden itibaren devletimizin, maliyenin verdiği kararla artık elle yazılı olarak fatura kesemiyorsun yasak. E-fatura olarak bilgisayardan kesiyorsun. Ben de dolandıran vatandaşın birine ulaştım. "Siz bize iş yapmışsınız böyle bir fatura kesmişsiniz. Ama bu fatura yanlış değil mi" dedim. Bu faturanın tarihi de 31.01.2020. Ve bu fatura da sahte olarak düzenlenmiş. Böyle bir vatandaşla biz iş yapmadık. Bir malzeme de almadık. Bu fatura da sahtedir." dedi.

Demirel şöyle devam etti:

"Bankalar bana çek vermek istediği halde ben 18 senedir Ümraniye'de inşaat işiyle uğraşmama rağmen şirketimize bir tane çek almadım hiçbir bankadan. Bu çeklerin üzerinde yazan şirketler, hayali şirketler. Sokakta bir garibanın üzerine kurup bankalardan çekleri alıp çekleri sattıktan sonra milyonları vurduktan sonra böyle bir şirket ortada yok. Bir de bu hayali şirketlerin bankalardan çıkardığı çeklerin üzerine bir tane sağlam vatandaşın kaşesini vuruyorlar. Bizim yıllardır kullandığımız kaşe bu. Hatta çeklerin arkasındaki kaşenin yazısı bizim yazıları dahi tutmuyor. Her matbaa ayrı bir şey basar. Bastıkları kaşenin büyük olduğu gözüküyor bizim kaşemiz ufak."

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Kaynak: DHA