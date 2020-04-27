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  3. 'Sahte limon' haberi şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

'Sahte limon' haberi şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

'Sahte limon' haberi şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetemli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA




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