'Sahte limon' haberine soruşturma: 4 gözaltı (2)

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Kurgu haber çekiminde kameramanlık yapan Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, Dölek'in konuştuğu çiftçi gibi davranan Ömer Tuncel ve ikilinin röportajını cep telefonuyla görüntüleyen Erdemli Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman'ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

PARA KARŞILIĞI YAPILMA OLASILIĞI

Polis tarafından 4 şüphelinin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar, hard disk, flaş bellek, CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin bu eylemi para karşılığı yapma olasılıkları nedeniyle de savcılık talimatıyla banka hesaplarında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve çok yönlü ilerletilmesiyle birlikte şüphelilerin telefon trafiğinin mercek altına alınmasıyla gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

​PARA TRAFİĞİ VARSA ORTAYA ÇIKSIN

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Arkasında para trafiği ve farklı kişiler neyse ortaya çıksın istiyoruz. Sanki görüntüler AK Parti tarafından çekilmiş algısı yaratmaya yönelik çalışmalar var" dedi.

Kaynak: DHA