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  3. Sahte ODTÜ diplomasıyla 2 hafta profesörlük yaptı! Zulâl Atalay Laçin Anadolu Üniversitesi açık öğretim mezunu çıktı!

Sahte ODTÜ diplomasıyla 2 hafta profesörlük yaptı! Zulâl Atalay Laçin Anadolu Üniversitesi açık öğretim mezunu çıktı!

Sahte belgelerle profesörlük yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Zulâl Atalay Laçin sonunda itiraf etti. “Pişmanım” diyen Laçin'in açık öğretim mezunu olduğu ortaya çıktı.

Sahte ODTÜ diplomasıyla 2 hafta profesörlük yaptı! Zulâl Atalay Laçin Anadolu Üniversitesi açık öğretim mezunu çıktı!

Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı.

Laçin verdiği ifadede belgelerinin sahte olmadığını savunmuştu. Laçin’in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak tekrar ifade vermek istediğini belirtti. Laçin bu ifadesinde her şeyi anlattı. “ODTÜ mezunu değilim, İngiltere’de master da yapmadım, doçent de değilim” dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin’in Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı ortaya çıktı. Laçin, otizmli çocuğunun olduğunu da söyledi. Aksaray Üniversitesi’ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

Sahte ODTÜ diplomasıyla 2 hafta profesörlük yaptı! Anadolu Üniversitesi açık öğretim mezunu çıktı!

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık bu ifadenin ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin’in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

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