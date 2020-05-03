Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı

İSTANBUL'dan Ankara'ya sahte "ölüm belgesi" düzenleyerek gelen 2 kişinin bulunduğu otomobilde 95 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis, İstanbul'dan gelen otomobili durdurarak, seyahat belgesini inceledi. Polis, İ.A.'nın verdiği "ölüm belgesi'nin sahte olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, İ.A.'nın, dedesi ölmüş gibi sahte "ölüm belgesi" hazırladığı ve bu yöntemle seyahat ettiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine otomobilde arama yapan polis, 95 gram metamfetamin ele geçirdi. İ.A. ile Azeri uyruklu kadın F.M. gözaltına alındı. 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA