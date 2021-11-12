Sencan isminin anlamı nedir, Sencan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hasanalp isminin anlamı nedir, Hasanalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gökçebey isminin anlamı nedir, Gökçebey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erenkara isminin anlamı nedir, Erenkara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız."Tradisyon ne demek, TDK'ya göre Tradisyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gökten Rus düştü! Vatandaşlar şoke oldu, kent bu olayı konuşuyor!Sahte para basmak için villayı matbaaya dönüştürdüler! Ali Babanın Çiftliği operasyonunda 11 gözaltı!Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Mia Teknoloji halka arz ne zaman? Mia Teknoloji halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sahte para basmak için villayı matbaaya dönüştürdüler! Ali Babanın Çiftliği operasyonunda 11 gözaltı!

Sahte para basmak için villayı matbaaya dönüştürdüler! Ali Babanın Çiftliği operasyonunda 11 gözaltı!

Ankara'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basıp piyasaya sürdüğü tespit edilen 11 şüpheli, polisin düzenlediği 'Çiftlik' operasyonuyla gözaltına alındı.

Sahte para basmak için villayı matbaaya dönüştürdüler! Ali Babanın Çiftliği operasyonunda 11 gözaltı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süreceği belirlenen bir çeteyi takibe aldı. 

Polisin yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından bu sabah 15 kişilik çeteye operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin Amerikan doları, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

VİLLADA SAHTE PARA BASTILAR

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin Gölbaşı ilçesindeki bir villayi sahte para basımı için matbaaya dönüştürdükleri belirlendi. Şüphelilerin, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villayı 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu görüldü. Çete üyelerinin sahte paraları, köyünde yetiştirdiği mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirli vatandaşlara, büfelere, bakkal ve marketlere vererek karşılığında ürün ve para üstü alarak piyasaya sürdüğü öğrenildi.

Sahte para basmak için villayı matbaaya dönüştürdüler! Ali Babanın Çiftliği operasyonunda 11 gözaltı!

YARDIM KUTUSUNA SAHTE 100 LİRA ATIP 90 LİRA PARA ÜSTÜ ALMIŞ

Telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen çete üyelerinin, şifreli konuştukları ve TL'ye 'tavuk', 'yumurta', 'köpek', 'traktör', 'pompa' gibi isimler verdikleri belirlendi.

Öte yandan şüphelilerden İsmail A.'nın geçen hafta cuma namazı çıkışı yardım kutusuna sahte 100 lira atıp, 90 lira para üstü aldığı da belirtildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT