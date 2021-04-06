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  3. Sahte parayla esnafı dolandıran şahıslar yakayı ele verdi

Sahte parayla esnafı dolandıran şahıslar yakayı ele verdi

Denizli'de sahte para operasyonu düzenlendi. Market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 184 adet sahte 100 TL'lik banknot ve 8 adet sahte 50 TL'lik banknot para ele geçirildi.

Sahte parayla esnafı dolandıran şahıslar yakayı ele verdi

Denizli'de market ve alışveriş merkezlerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yapılan aramalarda çok sayıda sahte para ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde sahte parayla şüphelilerin alışveriş yaptığına dair bilgi aldı. Bunu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen 2 şüpheli ekipler tarafından operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 184 adet sahte 100 TL'lik banknot ve 8 adet sahte 50 TL'lik banknot para ele geçirildi. Öte yandan, karakolda ifadeleri alındıktan sonra "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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