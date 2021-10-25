Sahte PCR testindeki yeni yöntem pes dedirtti! Negatif sonuçları e-Nabız'a bile düşürdüler!

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu bir hal alan PCR testinden kazanç elde etmek isteyen dolandırıcılar her yolu deniyor.

WhatsApp üzerinden yapılan PCR testleri ise dolandırıcılıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

ÖZELLİKLE YABANCI UYRUKLU KİŞİLER DOLANDIRILDI

Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler sürüntü örneği vermeden 2 saat içinde negatif sonuçlu belge WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arası fiyat talep ediyor.

SAHTE TESTİN FİYATI 200 TL

DHA ekibi, iki İranlı, bir seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı sürüntü örneği veremeyeceklerini söyledi.

Kadir A., "Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Kadir A. rehberi tekrar aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.

E- NABIZ'A NEGATİF YANSITTILAR

400 liraya alınan negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.

SUÇU KABUL ETMEDİ

PCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentasına attı. Turgay Yılmaz isimli laboratuvar teknikeri, "Muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ HATALI

PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara girip işleme başlandığı kayıt saati 08.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13.

Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir" şeklinde açıkladı.