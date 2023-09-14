Sahte savcı "FETÖ’cüler hesabınıza el koyacak" diyerek yaşlı adamı 40 bin TL dolandırdı

Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı adamı "FETÖ'cüler hesabınıza el koyacak" diyerek 40 bin TL dolandıran sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur yaşlı adam, "Bana verdikleri İBAN numarasına 40 bin TL gönderdim. Açıklama kısmına "araç satışı" olarak yazdırıp, parayı havale ettirdiler" dedi.

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S.'yi arayan M.Ö. isimli şahıs, kendini savcı olarak tanıtarak FETÖ'cülerin hesabına el koyacağı yalanını söyleyerek, bankada bulunan parasını kendisine verecekleri İBAN numarasına göndermesini istedi. Ne yapacağını bilemeyen 71 yaşındaki Mustafa S., şahsa inanarak söz konusu banka hesabına 40 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polise şikayette bulundu.

"'FETÖ'cüler hesabına el koyacak" dedi"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda müşteki Mustafa S., tanık eşi S.S. ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklardan B.T.Ö. ve E.Ş. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, M.Ö. ise katılmadı.

Nasıl dolandırıldığını anlatan Mustafa S., "M.Ö. isimli şahıs beni telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıttı. FETÖ'cülerin benim T.C. kimlik numaramın son 4 hanesini ele geçirdiğini söyledi. Bankadaki parama FETÖ'cülerin el koymaması için parayı çekip kendilerine yollamamı istedi. "Eve polis gönderdik, o parayı eşinize vereceğiz. Siz de çekeceğiniz parayı bize gönderin" dedi. Telefonu kapatmama hiçbir şekilde izin vermedi. Eşimi de telefonla konferansa aldı. Eşime, eve polis gelip gelmediğini, kendisine parayı verip vermediklerini sordum. Eşimi tehdit ettikleri için eşim bana, polislerin kendisine parayı verdiğini, bir sorun olmadığını söyledi. Ben de buna dayanarak bana verdikleri İBAN numarasına 40 bin TL gönderdim. Açıklama kısmına "Araç satışı" olarak yazdırıp parayı havale ettirdiler. Eve gidip eşimle konuşunca kimsenin kendisine para vermediğini, kendisini benim canımla tehdit ettiklerini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığımızı anladık ve şikayette bulunduk. Gönderdiğim paranın 7 bin 800 TL'si savcılık kanadıyla bana iade edildi. Zararımın tamamen giderilmesini istiyorum, şikayetçiyim" diye konuştu.

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"Evimize haciz geleceğini söyledi"

Tanık olarak dinlenen Mustafa S.'nin eşi S.S. (65), "Kendini savcı M.Ö. olarak tanıtan şahıs beni telefonla aradı. Eşim Mustafa'nın FETÖ olayından dolayı takip edildiğini ve evimize haciz geleceğini söyledi. Beni arayan kişi Mustafa'ya, "Parayı aldım demezsen eşinizin başına kötü şeyler gelir" dedi. Eşimle konferansa alıp tehditle parayı aldığımı söylettirdi" şeklinde konuştu.

"Verdiğimiz hesabın suçta kullanılacağını bilmiyorduk"

Hırsızlık suçundan hükümlü olduğunu söyleyen B.T.Ö., "Sanıklardan E.Ş. ile cezaevinde tanışmıştım. 2020 yılında ikimizde cezaevinden Covid izinli çıktıktan sonra telefonla görüşmeye devam ettik. E.Ş. bir gün beni aradı ve İstanbul'da araç sattığını, aracın parasını yatıracak hesabının olmadığını, kimliği olmadığından hesap açamadığından bahsetti. Benden hesap numarası istedi, kendisine hesap numarası vermem halinde bana bin TL para vereceğini söyledi. Hesap numaram olmadığı için dayımın oğlu olan diğer sanıklardan M.Ö. ile görüştüm. Durumu kendisine izah ettim ve alacağım bin TL'yi paylaşabileceğimi söyledim. Kabul edince M.Ö.'nün hesap bilgilerini E.Ş.'ye verdim. Verdiğimiz hesaba bir süre sonra para geldi. Parayı bankadan kuzenim M.Ö. çekti. Banka bir kısım paraya bloke koyduğu için 32 bin 500 TL para çekti. Bu çektiğimiz paranın bin 500 TL'sini aldık, kalanını E.Ş.'ye elden verdik. Verdiğimiz hesabın suçta kullanılacağını bilmiyorduk. Müştekiyi arayan kişi ben değilim. Dolandırıcılık suçundan hiçbir dosyam bulunmamaktadır. Beraatımı talep ederim. Bu suçu işlediğimi kabul etmemekle birlikte müştekinin zararını karşılamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zararı karşılamayı kabul etmiyorum"

Basit yaralama suçundan hükümlü olduğunu söyleyen E.Ç., "Olaya ilişkin bir bilgim ve ilgim yoktur. B.T.Ö.'yü cezaevinden tanırım ancak M.Ö.'yü tanımam. B.T.Ö.'nün beyanlarını kabul etmiyorum, neden böyle bir savunma yaptı bilmiyorum. Zararı karşılamayı kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin UYAP sisteminden yaptığı sorgulamada E.Ç.'nin aynı nitelikteki suçtan ve benzer iddialarla yargılandığı belirlendi. Mahkeme heyeti, M.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)