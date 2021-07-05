Sahtecilikte son nokta! Sahte Kovid belgesi pahalıya patladı: 165 kişi Kovid’e yakalandı

Hollanda'da geçen hafta Cumartesi günü disko ve barlar açıldı. Koronavirüse karşı korunak için girişlerd4e katılımcılardan koronavirüs pozitif test sonucunu göstermeleri isteniyor. Yani mekanlara test sonucu pozitif olanlar giremiyor. Ancak alınan bu önlemlere rağmen Enschede kentideki bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

BELGELER SAHTE OLABİLİR

Eğlence yerine girişte aşı sertifikası veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğu olmasına rağmen, insanların enfekte olması şaşkınlıkla karşılandı. Enschede Belediyesi yetkilileri, ziyaretçilerin negatif test zorunluluğunu aşmak için sahte QR kodu kullanmış olabileceğini söylüyor. Ülkede vaka sayılarının azalması sonrasında menin 4. aşaması 3 Temmuz yerine 26 Haziran'a çekildi.

NORMALEŞMEYİ KUTLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Vaka sayılarında umut veren gelişme sonrasında, kapalı alanlarda maske zorunluluğu sona ererken, uzun süreden beri kapalı olan gece kulüpleri, disko bar ve spor salonları yeniden açıldı. Enschede kentindeki diskoda, yasakların kalkmasını kutlamak için 600 kişi bir parti düzenledi. Katılımcılar diskoya negatif test sonucu ya da aşı sertifikası gösterme koşuluyla alındı. Belediye Halk Sağlığı Kurumu'na (GGD) göre, 1 hafta sonra partiye katılan en az 165 kişinin Covid testi pozitif çıktı.

İNSANLAR QR KODLARINI BİRBİRLERİNE VERMİŞ OLABİLİRLER

Enschede Belediyesi'nden bir yetkili, insanların QR kodlarını birbirlerine vermiş olabileceklerini söyledi. Hollandalı yetkililer partiye katılanlarda ortaya çıkan virüs varyantını da araştırıyor. Öte yandan normalleşmenin başlamasıyla vaka sayıları yeniden artışa geçti. Resmi verilere göre, vaka sayılarındaki artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. Enfeksiyonların ağırlıklı olarak 20-29 yaş aralığındaki kişiler arasında yaygın olduğu belirtiliyor.