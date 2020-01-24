Sahtekar dilenci cep telefonu ile görüntülendi

Gaziantep'te sakat taklidi yaparak dilenen şahsın foyasını çevredeki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüleyerek, ortaya çıkardı.

Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi Balıklı Parkı çevresinde sakat numarası yaparak dilenen kişi cep telefonu kameralarına yakalandı. Görüntülere şahsın, elinde baston, topallayarak park çevresinde gezmesi ve insanların duygularını sömürerek dilenmesi yansıdı. Zaman zaman bölgede bulunan çeşmeye giden şahsın, dilendiğini unuttuğu zamanlarda ise normal bir şekilde yürümesi de görüntülerde yer aldı. Cep telefonu ile kaydedildiğini fark eden şahsın kendisini görüntüleyen vatandaşlara bakıp selam vermesi ve asker gibi yürüyerek sağlam olduğunu sergilemesi dikkat çekti.

Dilenciyi görüntüleyen Hüseyin Uruğ ise insanları duyguları sömüren sahtekarlara karşı uyararak, "Dilencilik yapan bu şahsın sakat numarası yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydettim. Gerçekten muhtaç ihtiyaç sahibi olan insanlar var ama bu tür insanlar da duygularımızı sömürüyor. Bunlara fırsat verilmemesi gerekir. Ben de bu amaçla bu görüntüleri elimden geldiği ölçüde yaymaya çalıştım" diye konuştu.

Kimliği bilinmeyen şahsın aynı bölgeye zaman zaman gelerek dilenmeye devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA