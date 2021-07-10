Sahtekarlık değil cinayet! İnsanlar ölüyor, onlar akıllanmıyor | 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da sahtekarlara yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekipleri alınan ihbar üzerine Esenler ve Bağcılar'da operasyon için düğmeye bastı.

SATIŞ İÇİN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esenler ve Bağcılar'da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresleri belirledi.

İki ilçedeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, markaları bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiketle ambalajlanan piyasaya sürülmeye hazır şişelerde farklı çeşitlerde toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

GÖRME KAYBI VE ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR

Öte yandan jandarma ekipleri, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı