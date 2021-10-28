Şahtur ne demek, TDK'ya göre Şahtur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şahtur ne demek? Şahtur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şahtur kelimesi. Peki şahtur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şahtur nedir, şahtur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAHTUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şahtur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şahtur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce donanma gemilerinden biri

