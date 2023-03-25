Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!

Sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan o doktor Ramazan Ayı sahur sofraları için tavsiyede bulundu. O doktor kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

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Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!

Canan Karatay Ramazan Ayı gelmesi ile birlikte sağlıklı beslenme sahur sofralarının nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamada bulundu. Tüketilmesi gereken besinler nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

CANAN KARATAY'DAN SAHUR UYARISI!

Sağlıklı beslenme açıklamalarında bulunan Prof.Dr. Canan Karatay oruç tutan kişiler için tavsiyelerde bulundu. Ramazan Ayı içerisinde tüketilmesi gereken besinler ile ilgili bilgi verdi. Bir günde 2 adet o besinin kullanılması gerektiğinin uyarısında bulundu. Bu besin kolesterolü düşürmektedir.Yumurta

Prof.Dr.Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın vücudumuz için çok yararlı olduğunu hatta köy yumurtası tüketilmesinin daha da yararlı olacağını açıkladı. Gün içerisinde 2 adet haşlanmış yumurta tüketilmesi, hastalık riskini azaltmaktadır. Kalsiyum ve protein içeren besin orta seviyede haşlanarak tüketilmelidir.

Canan Karatay şu açıklamada bulundu: “Sahur saatinde yumurta yenilmelidir, harika besindir. Omlet yapılığında ya da tereyağında kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü bir besin olmaktadır.” dedi. Sahur için yumurtanın önemli olduğunu dile getirdi. Tereyağlı yumurta için ise şu sözlere yer verdi: 'Kolesterolüm yükselir diye korkmayın. Çünkü yumurta sarısı içerisindeki kolesterol hiçbir zaman kana geçerek kolesterolü yükseltmez.' açıklamasında bulundu.

Canan Karatay, sahur sofralarında yumurta tüketilmesinin oldukça faydalı olduğunu belirtti. Aminoasit içeren besin, vücudu dinç tutmak ile birlikte kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini oldukça güçlendirmektedir. Kas ve kemik gelişiminde yeri büyüktür. Beyin sağlığı, kalp sağlığı, göz sağlığı için Karatay, günde 2 adet yumurta tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

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