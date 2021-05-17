Sahur vakti akıl almaz olay! Şort giyip çöpü döktü diye komşusu tarafından darp edildi

Antalya'da üniversite 1. sınıf öğrencisi genç bir kız, sahur vakti giydiği şortla çöpü atacağı sırada komşusu M.T.'nin saldırısına maruz kaldı. Yakınlarının genç kızı kurtarmasının ardından yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan M.T. isimli komşu ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda üniversite 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs günü sahur vakti çöpü atmaya çıktığı sırada sokakta komşusu M.T. ile karşılaştı.

SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Genç kızı gören M.T.'nin "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırısının ardından Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım." diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından M.T., Erooğlu'na saldırarak onu saçından tutup yerde sürükleyerek darp etti.

Elif Ülkü Eroğlu çığlıklarının üzerine olay yerine koşan yakınları kızı kurtarırken olayın sabahında Eroğlu, M.T. hakkında şikayette bulundu.

KOMŞU SERBEST BIRAKILDI

Eroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum." dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hala olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı.

"BİZİM MAHALLEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Olay anını anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun? Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış." diye konuştu.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Elif Ülkü Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek." dedi.