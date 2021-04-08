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Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Oruç hakkında sıkça sorulan sorular kitabında Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? sorusuna cevap verdi.

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı

On bir  ayın sultanı Razaman 2021 yılında da eda edeceğiz. Bu bağlamda bir çok soru bu mübarek günlerde yanıt arıyor.  Bu kapsamda "Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi?" Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ki fetvasını sizler için yayınlıyoruz.

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı

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