Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur vaktine kalktığında hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Sahurda hangi dua okunur, nasıl niyet edilir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? sorularının cevaplarına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR, NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç tutmak için sahura kalkan vatandaşlar; Hangi dua okunur? Nasıl niyet edilir? sorularını merak ediyor. Oruç tutmak için niyet ise şöyle edilir; “Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim.” Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) sahur duasını şöyle okuyor: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”

SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç tutmaktır. Oruç tutacak vatandaşlar yemek yiyip içmek için sahura kalkar ve dua ederler. Oruç tutacak vatandaşlar, sahura kalktıkları vakit hangi duanın okunması gerektiğini merak ediyor.

Sahur vakti edilmesi gereken duanın Arapçası şöyle: “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Sahur vakti edilmesi gereken duanın Türkçe meali şöyle: “Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

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