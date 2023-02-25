Said Arab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Arab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Said Arab kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Said Arab ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Said Arab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Arab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Said Arab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Arab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Arab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Arab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Arab 23 Temmuz 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Arab Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Said Arab'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Said Arab Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saaiid.arb/

Said Arab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Arab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Said Arab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Arab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz U19

1 Ocak 2018 yılında Red Star U19

1 Temmuz 2019 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC

31 Ocak 2022 yılında Bastia-Borgo

30 Haziran 2022 yılında Paris FC

1 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında ES Sétif

Said Arab kimdir

Said Arab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Arab şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de France, ASM Oran, Clichy-sur-Seine, Paris SG

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Said Arab nereli

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