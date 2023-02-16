Said Hamulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Hamulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Hamulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Hamulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Hamulic 12 Kasım 2000 tarihinde Leiderdorp şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Saïd Hamulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Hamulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Said Hamulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Said Hamulic'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Said Hamulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Hamulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Said Hamulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Hamulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Go Ahead U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Quick Boys U21

20 Şubat 2021 yılında DFK Dainava

25 Şubat 2022 yılında Botev Plovdiv

16 Mart 2022 yılında DFK Dainava

17 Mart 2022 yılında Suduva

30 Haziran 2022 yılında DFK Dainava

14 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

17 Ocak 2023 yılında DFK Dainava

18 Ocak 2023 yılında Stal Mielec

24 Ocak 2023 yılında Toulouse

Said Hamulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Hamulic şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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