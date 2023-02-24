Said Husejinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Husejinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Husejinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Husejinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Husejinovic 17 Mayıs 1988 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Said Husejinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Husejinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S.I.M Sportmanagement yapmaktadır. Said Husejinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Said Husejinovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Said Husejinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Husejinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Said Husejinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Husejinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2008 yılında W. Bremen

1 Ocak 2009 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2009 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2012 yılında FK Sarajevo

4 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

24 Ağustos 2015 yılında NK Lokomotiva

18 Ocak 2016 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2016 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

3 Şubat 2020 yılında Sloboda Tuzla

Said Husejinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Husejinovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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