Said Souleymane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Souleymane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Souleymane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Said Souleymane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Said Souleymane 30 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Togo,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Saïd Souleymané şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Said Souleymane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick&Run yapmaktadır. Said Souleymane, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Said Souleymane'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Said Souleymane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Said Souleymane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Freiburg Alt.
1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U16
1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Said Souleymane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Said Souleymane şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sportfreunde Eintracht Freiburg (-2015), SC Freiburg (2015-2021), Karlsruher SC (2021-)
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