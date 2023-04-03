Said Souleymane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Souleymane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Said Souleymane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Said Souleymane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.