Saidou Alioum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidou Alioum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidou Alioum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saidou Alioum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saidou Alioum 25 Temmuz 2003 tarihinde Maroua şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saidou Alioum Moubarak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saidou Alioum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Saidou Alioum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saidou Alioum'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Saidou Alioum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saidou Alioum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Saidou Alioum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saidou Alioum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Sahel de Maroua

30 Ocak 2023 yılında Hammarby

Saidou Alioum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saidou Alioum şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Saidou Alioum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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