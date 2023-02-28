Saidou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saidou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saidou 1 Ocak 1999 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da El Said Kamal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saidou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saidou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saidou'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Saidou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saidou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Fayoum FC
27 Ocak 2023 yılında El Masry
Saidou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saidou şuan El Masry SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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