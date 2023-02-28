Saidou Simpore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidou Simpore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidou Simpore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saidou Simpore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saidou Simpore 31 Ağustos 1992 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saidou Simpore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Links Partners yapmaktadır. Saidou Simpore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saidou Simpore'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saidou Simpore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saidou Simpore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saidou Simpore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saidou Simpore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sonabel

10 Eylül 2016 yılında El Dakhlia

6 Ocak 2019 yılında El Masry

29 Ağustos 2021 yılında El Ittihad

30 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

Saidou Simpore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saidou Simpore şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Saidou Simpore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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