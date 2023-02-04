Saidou Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidou Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidou Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saidou Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saidou Sow 4 Temmuz 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Gine,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saidou Sow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Saidou Sow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Saidou Sow'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saidou Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saidou Sow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saidou Sow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saidou Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

Saidou Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saidou Sow şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saidou Sow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SFC Neuilly-sur-Marne (-2016), AS Saint-Étienne (2016-2020)

Gine takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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