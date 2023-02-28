Saidumar Sodikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidumar Sodikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidumar Sodikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saidumar Sodikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saidumar Sodikov 5 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Саидумар Содиқов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saidumar Sodikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saidumar Sodikov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saidumar Sodikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saidumar Sodikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Saidumar Sodikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saidumar Sodikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2021 yılında Turon II

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Saidumar Sodikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saidumar Sodikov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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