Saif Eddine Khaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Eddine Khaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Eddine Khaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Eddine Khaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Eddine Khaoui 27 Nisan 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Tunus,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı سيف الدين خاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Eddine Khaoui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Saif Eddine Khaoui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Saif Eddine Khaoui'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saif Eddine Khaoui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saifkhaoui20/

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Saif Eddine Khaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saif Eddine Khaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saif Eddine Khaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Eddine Khaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tours B

1 Şubat 2014 yılında Tours FC

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya

26 Temmuz 2017 yılında Troyes

30 Haziran 2018 yılında Marsilya

31 Ağu 2018 yılında SM Caen

30 Haziran 2019 yılında Marsilya

14 Ağu 2021 yılında Clermont Foot

Saif Eddine Khaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Eddine Khaoui şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Saif Eddine Khaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 4 gol atmıştır.

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