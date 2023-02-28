Saif Thierry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Thierry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Thierry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Thierry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Thierry 1 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Saifeldin Malik Bakhit şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Thierry Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saif Thierry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Saif Thierry'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saif Thierry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Thierry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saif Thierry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Thierry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Khartoum Club

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal Obeid

1 Ocak 2019 yılında Al-Merrikh SC

20 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Saif Thierry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Thierry şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Saif Thierry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sudan takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.