Saifeddine Bouhra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeddine Bouhra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saifeddine Bouhra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saifeddine Bouhra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saifeddine Bouhra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeddine Bouhra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saifeddine Bouhra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saifeddine Bouhra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saifeddine Bouhra 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saifeddine Bouhra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Saifeddine Bouhra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Saifeddine Bouhra'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saifeddine Bouhraboyu ve yaşı kaç

Saifeddine Bouhra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saifeddine Bouhra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Saifeddine Bouhra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saifeddine Bouhra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Rapide Oued Zem

26 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

9 Eylül 2021 yılında MAS Fes

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

5 Ağu 2022 yılında Wydad AC

30 Haziran 2023 yılında SCC Mohammedia

Saifeddine Bouhra kimdir

Saifeddine Bouhra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saifeddine Bouhra şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Saifeddine Bouhra nereli

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