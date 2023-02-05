Saikou Touray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saikou Touray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saikou Touray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saikou Touray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saikou Touray 6 Haziran 2000 tarihinde Tujereng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saikou Touray Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAFC yapmaktadır. Saikou Touray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saikou Touray'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saikou Touray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saikou Touray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saikou Touray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saikou Touray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Tubruk U19

30 Haziran 2019 yılında Superstars

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

12 Ağu 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

4 Ekim 2020 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

19 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

19 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Saikou Touray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saikou Touray şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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