Saim Orhan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAİM ORHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1971

Saim Orhan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : TV Sunucusu

Saim Orhan doğum yeri : Muğla

SAİM ORHAN BİYOGRAFİSİ

Samanyolu TV'de yayınlanan Ayna programının sunucusu ve yapımcısıdır.

Saim Orhan, 1971 yılında Muğla’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Muğla’da okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında Samanyolu TV'de Ayna programını haber formatında hazırlamaya başladı. Ayna, ilk yıllarda Arena ve Deşifre gibi haber-araştırma formatında yayınlandı. Türkiye’deki domuz çiftlikleri, misyonerlik faaliyetleri, Topkapı Sarayı’nın yağmalanması gibi araştırma konularına değindi. 1994 yılında bu program ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin ‘en iyi yapımcı’ ödülünü kazandı. 1995 yılında Ayna programında itibariyle yurtdışı konularına da başladı.

Yapım ekibi, o dönem gündemdeki misyonerlik faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen SOS Çocuk Köyleri’nin yurt dışı ayağını araştırmak için Mısır’a gider. Haber dosyasının yanı sıra bir de gezi programı hazırlanır. Böylelikle haber ve gezi formatı bir arada izlettirilir. Bu format 1999’a kadar devam eder.



1996 yılında Afganistan’a giden Ayna ekibi iç çatışmaların en hızlı olduğu dönemlerde Özbek lider Raşit Dostum ve Tacik lider Ahmet Sah Mes’ud’la röportaj yapmış, yine bir çatışma anında bombalar altında kalmıştı. Talibanın arka arkaya gönderdiği 3 bomba Ayna ekibini hedef almış ama ekip yara almadan kurtulmuştu. Saim Orhan Türk televizyonları arasında ilk kez Sibirya’da Yakutistan’a giden ve program hazırlayan yapımcı olmuştu.

1999 yılında ABD'ye giden Saim Orhan, dil eğitimi için New York'a yerleşmiş ve televizyonculuk alanındaki çalışmalarına orada devam etmiştir. Birleşmiş Milletler Gazetecilik Cemiyeti’ne üye ve Amerikan Yabancılar Basın Merkezine kayıtlı olarak iki yıl New York Muhabiri olarak görev yaptı ve gelişmeleri Türkiye’ye bildirdi. Görev yaptığı süre içerisinde, Kıbrıs konusunun en hararetli olduğu dönemlerde görüşmeler sürerken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’la röportaj yaptı.

2001 yılında Türkiye’ye döndü. Ayna programının formatını değiştirerek Samanyolu TV'de yapmaya devam etti.

Ayna şu ana kadar dünyanın çok farklı ülkelerini dolaştı Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan, Amerika’ya, Avustralya’ya kadar. Ayna şu ana kadar 140’tan fazla ülkede çekimler yaptı. Program ülke kültürlerini, adet, gelenek ve göreneklerini, turistik köşelerini, ülke güzelliklerini ve halkının yaşantısını ön plana çıkarıyor. Program sayesinde seyirci daha o ülkeye gitmeden gitmiş gibi oluyor.

ABD, Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bosna Hersek, Bostwana, Bulgaristan, Burkina Faso, Burma, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Dubai, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana, Gine, Grönland, Güney Kore, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, İran, İsrail, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Irak, Japonya, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Liberya, Luxemburg, Lübnan, Laos, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malezya, Mali, Malawi, Malta, Maritius, Mısır, Mogolistan, Moritanya, Maldivler, Moldova, Mozambik, Nepal, Nijer, Norveç, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Papua Yeni Gine, Polonya, Portekiz, Romanya, Sibirya’da Yakutistan, Tuva, Buryat Hakasya, Orta Afrika, Rusya, Senegal, Sri Lanka, Singapur, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayvan, Tayland, Tataristan, Tunus, Türkmenistan, Togo, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Zanzibar yapımcı Saim Orhan’ın dolaştığı ülkelerden bazıları.

Saim Orhan, Türk televizyonlarında birçok ilklere imza attı. Kışın (-60) (-70) derece soğukların görüldüğü Yakutistan’a ilk giden Türk televizyon ekibi oldu. Kenya’daki Osmanlı Kalesini, Moldova’daki serhat Kalesi Bender’i Türk seyircileri ilk Ayna programı aracılığıyla gördüler. Güney Afrika’daki Savuka Altın Madenine, 3777 metre derinliğe indi. Atom Bombasının atıldığı yer Hiroşima’ya gittiği sırada Yine Japon donanması tarafından Kabul edilen ve Donanma komutanlarının daveti ile gemiye alınan ilk Türk televizyon ekibi oldu Ayna programı.

Nil Nehri’nin ilk doğduğu yeri gösterdi. Filipinlerde Karada yaşamayı uğursuzluk sayan Badjao’lar, Pirinç tarlalarında böcek yiyen insanlar, Nairobi’de Timsah eti satan lokantalar ekranlara Ayna Programı’yla yansıdı. Gambiya’da Isırmayan Timsahları ilk Ayna programı ekranlara getirdi.

Saim Orhan aynı zamanda her hafta Today's Zaman gazetesinde yazılar yazmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Saim Orhan, evlidir. Ahmet Buğrahan Orhan adında bir oğlu vardır.

Ödülleri :

2011 - Türkçe Olimpiyatları Organizasyon Komitesi- Evliya Çelebi Ödülü

1994 - Türkiye Yazarlar Birliği'nin ‘en iyi yapımcı’ ödülü