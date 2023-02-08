Saimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saimon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saimon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saimon 3 Mart 1991 tarihinde Erechim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saimon Pains Tormen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saimon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIS Agency yapmaktadır. Saimon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saimon'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saimon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saimon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saimon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saimon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Grêmio

7 Ocak 2015 yılında EC Vitória

28 Mayıs 2015 yılında Figueirense FC

5 Şubat 2016 yılında Mogi Mirim

2 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

27 Kasım 2017 yılında Ypiranga-RS

11 Aralık 2018 yılında São Caetano

25 Haziran 2019 yılında Ypiranga-RS

5 Ağu 2020 yılında Vila Nova FC

28 Temmuz 2021 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında CRB

Saimon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saimon şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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