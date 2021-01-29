Saint Etienne, Cyle Larin'i gündemine aldı!

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de yaşanıyor. Santrfor bölgesinde Aboubakar'a alternatif olabilecek isimler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda bu sezon Sergen Yalçın yönetimiyle birlikte yükselişe geçen Cyle Larin'e Saint Etienne'nin ilgisi planları değiştirebilir.

Ara transfer dönemi boyunca Mostafa Mohamed ile ilgilenen Fransız ekibi, Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmıştı. Bunun üzerine rotasını Cyle Larin'e çeviren Saint Etienne, Beşiktaş'ın kapısını yakın zamanda çalacak.

Beşiktaş'a 2018 yılında imza atan Cyle Larin, en parlak günlerini yaşıyor. Kanadalı forvet, Süper Lig'de bu sezon 19 maçta 12 gol atarak gol krallığında zirvede yer aldı. 25 yaşındaki golcünün başarılı form grafiği nedeniyle teknik ekibin bırakmak istemeyeceği de konuşulanlar arasında.