Saint Vincent ve Grenadinler'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Saint Vincent ve Grenadinler'in Bayrağı Nasıldır?

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Saint Vincent ve Grenadinler, Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen ada ülkesidir. Saint Vincent ve Grenadinler'in Başkenti? “Kingstown” şehri Saint Vincent ve Grenadinler'in başkentidir. Saint Vincent ve Grenadinler'in Para Birimi Nedir? “Doğu Karayip Doları” Saint Vincent ve Grenadinler'in para birimidir. Saint Vincent ve Grenadinler'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Saint Vincent ve Grenadinler'in telefon alan kodu : + 1 Saint Vincent ve Grenadinler'in Türkçe Ülke Telaffuzu Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler'in Türkçe Başkent Telaffuzu Kingstown Saint Vincent ve Grenadinler'in İngilizce Ülke Telaffuzu Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent ve Grenadinler'in İngilizce Başkent Telaffuzu Kingstown Saint Vincent ve Grenadinler'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Saint Vincent ve Grenadinler'in Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir