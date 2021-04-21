Yakın tarihin önemli edebiyatçıları listesinin ilk sıralarına ismini yazdırmayı başarmış sevilen Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti. Şair Ataol Behramoğlu'nun 'kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım' olarak bahsettiği Nefes'in ölümü üzerine Şair Abdullah Nefes kimdir? Nereli? Öldü mü? Abdullah Nefes kaç yaşında, neden öldü? konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ŞAİR ABDULLAH NEFES KİMDİR? NERELİ? ÖLDÜ MÜ?

20 Ekim 1941 tarihinde Çankırı - Ilgaz'da PTT memuru Cemil Bey'le ev hanımı Hamide Hanım'ın çocukları olarak dünyaya gelen Abdullah Nefes, ilkokulu Kastamonu Gazi Paşa İlkokulu'nda, Liseyi Abdurrahman Paşa Lisesi (Kastamonu)ve Çankırı Lisesi'nde okuduktan sonra, üniversiteyi DTCF ve Hukuk fakültesinde okudu.

1957 Yılından itibaren şiirleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayınlandı.

İlk hikâye kitabı Sürgün ile 1980 Akademi Kitabevi Başarı Ödülü'nü öykü dalında İnci Aral ile paylaştı.

1963 yılında üye olduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP)'de Ankara Gençlik kolları başkanı ve Ankara Merkez ilçe başkanı oldu. 1965 yılında Ankara İl Sekreterliği'ni yürüttü.

Yayıncılık yaşamına 1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarında yazı işleri müdürlüğü yaparak başladı.

1965-66 yılında Dönüşüm dergisini çıkardı ve yazı işleri müdürlüğünü yürüttü.

1968 yılında Türk Sinematek Derneği Ankara şubesini 3 yıl boyunca yönetti ve bu arada Ser Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı.

1971 yılında tutuklanan Abdullah Nefes, 1974 yılına kadar Ankara Mamak, Ulucanlar ve Adana Cezaevlerinde yattı. 1975 yılında Ankara Dağıtım, Ser Yayınları ve Ser matbaaasını, 1989 yılında Verso ile birlikte Ekim Yayınları'nı kurdu.

Sosyalizm - Teori ve Pratik isimli derginin kuruluşunda yer aldı (1978). DGM mahkemelerinde de yargılanan (1990) Nefes, 1991 ve sonrasında çeşitli yayınevlerinde yöneticilik yaptı ve Umag Yayınları'nda çalıştı.

Türkiye Yazarlar Sendikası'nda yaklaşık 15 yıl Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. 68'liler Birliği Vakfı, 68'liler Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Birleşik Sosyalist Parti, Barış Derneği, Türkiye Komünist Partisi kuruluşlarında üye idi.

Halen Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yöneticilik yapan Abdullah Nefes, ülkenin çeşitli kent ve beldelerinde söyleşiler yapmaktaydı.

Dimitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe,Kalinin -Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak,Lenin Kitle İçinde Parti Çalışması-Din Üzerine-Barış İçinde Bir arada Yaşama-Din Üzerine –Troçki-Ekim Dersleri gibi kitapların bulunduğu 200'den fazla kitabın editörlüğünü yapmıştır.

20 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da vefat etti.

ŞAİR ABDULLAH NEFES ESERLERİ:

HİKAYELERİ

Sürgün (Hikayeler), Ar Yayınevi, 1980, Bencekitap yayınları, 2012, ISBN 978-605-5858-82-7, 1980 Akademi Kitabevi Başarı Ödülü (Öykü dalında)

ARAŞTIRMA VE DERLEMELERİ

Deniz Hüseyin Yusuf:İdam Kararı Tutanakları (Araştırma), 68'liler Birliği Vakfı Yayınları, 1998, ISBN 975-7117-02-1

68 Yargılıyor (Derleme), 68'liler Birliği Vakfı Yayınları, 1998

Tene Dokunmak (Karacaoğlan’ın Erotik şiirleri –Araştırma –Derleme), Bencekitap yayınları, 2012, Bencekitap yayınları, 2014, ISBN 978-605-4621-70-5

Al Yanakta Diş Yeri (Erotik Maniler)

ŞİİRLERİ

Nedir ki Ömür (Şiir), Öteki Yayınları, 1998, Bencekitap yayınları, 2012, ISBN 978-605-5858-79-7

Yolcu (şiir), Edebiyat ve Eleştiri Yayınları, 2009, ISBN 978-605-60911-1-7

Bahar Kışkırtması (Şiir), Bencekitap yayınları, 2012, ISBN 978-605-4621-33-0

Dört x 100 –Dörtlükler (Şiir),

ABDULLAH NEFES KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İkamet ettiği Ankara'da, 80 yaşında hayatını kaybeden Abdullah Nefes'in vefat haberini Şair Ataol Behramoğlu duyurdu. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" ifadelerini kullanan Behramoğlu, cenaze işlemlerine ilişkin ayrıntıları da ilerleyen saatlerde paylaşacağını belirtit.

Nafes'in ölüm sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.