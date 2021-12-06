Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde defnedildi. Yazgan için Mürselpaşa Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Taziyeler törene yakılan akrabaları tarafından kabul edildi. Mustafa Yazgan'ın vefatının ardından vatandaşlar Yazgan'ın kim olduğunu merak ediyorlar. Peki, Şair Mustafa Yazgan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

ŞAİR MUSTAFA YAZGAN KİMDİR?

Mustafa Yazgan 16 Kasım 1940 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yapmıştır.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulunmuştur.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Cezaevinde 9 buçuk ay hapis yatmıştır.

1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşmiştir. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekilmiş ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer alan Yazgan, Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencileri arasında yer almaktadır.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

81 yaşında doğal nedenlerden ötürü hayata gözlerini yummuştur.