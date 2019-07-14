Şair Sırrı Hanım Ortaokulu hem eğitimde hem de sporda adından söz ettirdi

Diyarbakır'da başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçiren Şair Sırrı Hanım Ortaokulu, öğrencileri sportif alanda da geliştirdi. Okul takımları, kentte yapılan küçük kız hentbol, futsal küçük erkek, futsal küçük kız ve masa tenisi küçük kız turnuvalarından 4 kupa ile dönmeyi başardı.

Diyarbakır'ın köklü okullarından olan Şair Sırrı Hanım Ortaokulu, başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktı. Öğrencileri sadece derslerle yetiştirmeyen okul, bu kapsamda kentte yapılan çeşitli spor müsabakalarına da katılarak önemli dereceler elde etti. Okul takımları, küçük kızlar hentbol turnuvasında il 3.'sü, futsal küçük erkekler turnuvasında il 3.'sü, futsal küçük kızlar turnuvasında il 3.'sü ve masa tenisi küçük kızlar turnuvasından da il 3.'sü olarak 4 kupa ile sezonu tamamladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Şair Sırrı Hanım Ortaokulu Müdürü Ömer Dündar, okul olarak her yıl olduğu gibi, bu yılda eğitim-öğretim konusunda çıtayı yüksekte tuttuklarını söyledi. Dündür, "Eğitim-öğretimde hep daha iyiyi ve daha güzeli hedefleyen eğitimci kadromuz, bunun yanı sıra, sanat, spor ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyor. Kıymetli velilerimizle beraber, eğitim neferlerimiz olan öğretmenlerimiz ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızla, bu yıl sportif müsabakalarda tarihi bir başarıya imza attık. Bu sezon, 8 farklı branş ve 13 kademede okul sporları müsabakalarına katılım sağladık. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımı fiziksel ve sportif açıdan olabildiğince iyi yetiştirmek, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, hem kişisel yeteneklerini geliştirip hem de takım ruhunu aşılama noktasında önemli bir ivme yakaladık. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Çalışmalarımızda bize desteklerini esirgemeyen başta İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA