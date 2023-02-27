Sais Santibanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sais Santibanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sais Santibanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sais Santibanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sais Santibanez 18 Eylül 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sais Giusseppe Santibañez Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sais Santibanez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sais Santibanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sais Santibanez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sais Santibanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giusseppecano10/

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http://www.facebook.com/sais.santibanez.3367

Sais Santibanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sais Santibanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sais Santibanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sais Santibanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Sais Santibanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sais Santibanez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sais Santibanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima, Héctor Chumpitaz, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo

Peru U20 takımında 25 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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